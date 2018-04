«Tatort»-Kommissare ermitteln in Zürich

Wie SRF mitteilt, werden ab 2019 die «Tatort»-Folgen aus Zürich kommen. Natürlich wird es dann auch neue Ermittler geben. Wie dieses Konzept aussieht, soll zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden.

In Luzern wurde seit 2010 ermittelt. Stefan Gubser löste als Reto Flückiger zuerst am Bodensee und dann in Luzern 20 Kriminalfälle, Delia Mayer stiess 2011 in Luzern als Liz Ritschard hinzu. Bis zu den Zürcher Folgen werden noch zwei «Tatorte» aus Luzern zu sehen sein.

Ruedi Matter, Direktor SRF, sagt: «Mayer und Gubser haben nicht nur vor der Kamera einen hervorragenden Job gemacht, sondern standen auch neben und hinter der Kamera immer für den ‘Tatort’ ein.» Stefan Gubser: «Ich wünsche Zürich und dem neuen Team spannende, ungewöhnliche und überraschende Fälle mit einer Prise Humor und hoffe, sie haben ebenso Spass am ‘Tatort’, wie wir ihn hatten.»

«Nach acht Jahren bin ich der Rolle der Liz Ritschard entwachsen. Ich wünsche dem Schweizer ‘Tatort’ einen tollen Neustart mit frischem Wind, Spass und Risikobereitschaft», sagt Delia Mayer.

