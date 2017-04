Die Schauspielerin Renate Schroeter - hier als Sekretärin Ulla Grünbein in der ZDF-Serie "Der letzte Zeuge" - ist mit 77 Jahren gestorben. (Archivbild) © Keystone/DPA dpa-Zentralbild/Z5327/_SOEREN STACHE

Die Schauspielerin Renate Schroeter («Der Landarzt») ist tot. Sie starb am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit, wie auf der Homepage ihrer Agentur mitgeteilt wurde. Schroeter, die 1970 bis 1993 am Schauspielhaus Zürich und am Theater Basel engagiert war, wurde 77.