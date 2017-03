Tatwaffe nach Tötungsdelikt sichergestellt

Am 11. März kam es auf dem Parkplatz einer Shisha-Bar in Konstanz zu einem tödlichen Angriff. Der Täter, mutmasslich ein 17-jähriger Deutscher, attackierte einen 19-jährigen Schweizer mit einem Messer. In der vergangenen Woche konnten die Ermittler gemäss einer Meldung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Konstanz die vorgeworfene Tatwaffe auffinden und sicherstellen.

Die 50-köpfige Sonderkommission wurde mittlerweile auf 13 Beamte reduziert. Bislang konnten gemäss der Mitteilung 200 Spuren abgeklärt und über 70 Personen zur Tat befragt werden. Neben dem 17-jährigen deutschen Haupttatverdächtigen befindet sich auch ein 21-jähriger Syrer in Untersuchungshaft, der ebenfalls in den Streit involviert gewesen sein soll.

Die Untersuchung des Messers dauert noch an. Auch Spuren sowie Medien- und Bildaufzeichnungen müssen während der kommenden Wochen ausgewertet werden.

(red.)