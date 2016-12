UNO-Sicherheitsrat beschliesst Beobachtermission für Aleppo

Mehr als tausend Menschen konnten am Montagmorgen mit Bussen Ost-Aleppo verlassen. (Archiv) © KEYSTONE/AP SANA/UNCREDITED

Der UNO-Sicherheitsrat hat per Resolution die Entsendung von Beobachtern in die syrische Stadt Aleppo gefordert. Alle 15 Mitgliedsstaaten stimmten am Montag in New York einem entsprechenden Kompromissentwurf zu.