Proteste gegen Kohle- und Gasförderung

Für den Protest gegen Kohle- und Gasförderung in Australiens ländlichen Regionen waren viele Aktivisten eigens aus ländlichen Teilen des Landes nach Sydney gereist.

Tausende Menschen haben in der australischen Metropole Sydney gegen Kohle- und Gasförderung in ländlichen Regionen protestiert. In Australien wird Strom grossteils mit konventionellen Energieträgern erzeugt.