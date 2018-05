Tausende demonstrieren für und gegen die AfD

Tausende Menschen haben in Berlin an Demonstrationen für und gegen die AfD teilgenommen. © KEYSTONE/EPA/ALEXANDER BECHER

An Demonstrationen für und gegen die rechtspopulistische AfD haben am Sonntag in Berlin mehrere tausend Menschen teilgenommen. Zur Demonstration der AfD am Hauptbahnhof versammelten sich nach Polizeiangaben geschätzt mehr als 1000 Menschen.