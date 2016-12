Tausende Christen feiern in Bethlehem

Tausende Pilger zieht es an Weihnachten zur Geburtskirche in Bethlehem. © KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI

Tausende Christen aus aller Welt haben sich zu Weihnachten in Bethlehem zu traditionellen Feierlichkeiten versammelt. Nach christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam.