Tausende demonstrieren in den USA gegen Trump

Diese Demonstranten in Washington fordern eine Untersuchung zu Trumps Verbindungen zu Russland. © KEYSTONE/AP/ALEX BRANDON

Zwei Tage nach dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen sind in den USA tausende Menschen auf die Strasse gegangen. In New York beteiligten sich am Samstag rund 3000 Menschen an einem «Marsch für die Wahrheit».