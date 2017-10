Tausende demonstrieren in Malta nach Mord an Journalistin

Die Journalistin Daphne Caruana Galizia wurde durch eine Bombe in ihrem Auto getötet. © Keystone/AP/

Nach dem Mord an einer regierungskritischen Journalistin auf Malta haben tausende Menschen in der Hauptstadt Valletta für Gerechtigkeit demonstriert. Sie forderten eine schnelle Aufklärung des Falls und das Ende von Korruption in Politik und Behörden.