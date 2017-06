Tausende demonstrieren in Warschau gegen Bialowieza-Abholzung

Gefällte Tanne im Bialowieza-Urwald - im Hintergrund links ist ein Wisent zu sehen (Archiv) © KEYSTONE/AP/ADAM BOHDAN

In Warschau haben am Samstag tausende Menschen gegen die gross angelegte Abholzung in dem als letzter Urwald Europas geltenden Wald von Bialowieza demonstriert. Die Regierung will in dem zum UNESCO-Weltnaturerbe gehörenden Wald den Holzschlag verstärken.