Tausende fordern in USA die Offenlegung von Trumps Steuerunterlagen

In den USA forderten Tausende wie hier in Los Angeles die Offenlegung der Steuerunterlagen von US-Präsident Donald Trump. © KEYSTONE/AP/REED SAXON

Tausende Amerikaner haben am Samstag in Protestmärschen den US-Präsidenten Donald Trump aufgefordert, endlich seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Die Demonstrationen fanden in Dutzenden Städten statt.So gab es unter anderem Proteste in Washington, Chicago, New York sowie in Los Angeles.