Tausende Inder demonstrieren gegen Lynchmord

Tausende Menschen haben in mehreren indischen Städten gegen Lynchmorde an Muslimen und anderen Minderheiten demonstriert. Die Proteste am Mittwochabend (Ortszeit) standen unter dem Motto «Nicht in meinem Namen».