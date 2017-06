Ob zum Thema Piraten, Indianer oder Altersheim – die Pfadis, Jublas und Cevis in der ganzen Schweiz sind zurzeit im Pfingstlager. Die Kinder und Jugendlichen schlafen im Zelt, erleben Abenteuer in ihrer Gruppe und besinnliche Momente am Lagerfeuer.

Einige Bilder haben uns schon erreicht. Du findest sie in der Galerie – laufend ergänzt.