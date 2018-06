Tausende protestieren seit Tagen in Jordanien gegen geplante Steuererhöhungen. (Archivbild von Protesten) © KEYSTONE/EPA/AMEL PAIN

Mehrere tausend Menschen haben in der Nacht zum Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman erneut gegen geplante Steuererhöhungen protestiert. Dies ist bereits die dritte Nacht in Folge mit Demonstrationen.Obwohl König Abdullah II.