Tausende protestieren gegen Festnahme

Gegen die Festnahme des von Madrid abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont in Deutschland protestieren in Barcelona spontan Tausende. © KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ

Aus Protest gegen die Festnahme des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland sind am Sonntagabend tausende Demonstranten in Barcelona auf die Strasse gegangen.