Proteste in Wien gegen rechtskonservative Regierung

Mehrere tausend Menschen gingen am Samstag in Wien gegen die neue rechtskonservative Regierung in Österreich auf die Strasse. © Keystone/APA/APA/HANS PUNZ

Aus Protest gegen die neue rechtskonservative Regierung in Österreich sind am Samstag in Wien mehrere tausend Menschen auf die Strasse gegangen. Die Organisatoren werfen der Regierung rassistische, rechtsextreme und neofaschistische Tendenzen vor.