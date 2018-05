Tausende protestieren vor Parlamentsgebäude in Ungarn

Tausende protestieren am Dienstag vor dem ungarischen Parlamentsgebäude, während sich drinnen die Abgeordneten zu ihrer ersten Sitzung treffen. © KEYSTONE/AP MTI/MARTON MONUS

In Ungarn ist am Dienstag begleitet von Protesten das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Parlament in Budapest, um gegen Ministerpräsident Victor Orban zu demonstrieren.