Moskau: Gedenkmarsch an Nemzow

Tausende Oppositionelle demonstrieren in Moskau gegen die russische Regierung. Mit Fotos erinnerten die Teilnehmer des Gedenkmarsches an den ermordeten Politiker Boris Nemzow. © Keystone/EPA/MAXIM SHIPENKOV

In einer seltenen Protestaktion in Moskau haben Tausende Oppositionelle gegen die russische Regierung demonstriert. Mit Fotos erinnerten die Teilnehmer des Gedenkmarsches am Sonntag an den ermordeten Politiker Boris Nemzow.