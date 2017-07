Das Taxi landete in einem Waldstück. Der Fahrer blieb unverletzt. © KapoSG

Kurz vor 5 Uhr in der Früh ist es am Samstagmorgen auf der Autobahn A13 in Richtung Sargans – Trübbach zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 58-jähriger Taxifahrer fuhr mit seinem Auto im Verzweigungsbereich ins Unterholz.