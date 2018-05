Das Ehepaar überquerte laut Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt gegen 22.45 Uhr einen Fussgängerstreifen in der Innenstadt an der Birmannsgasse in Richtung Spalentor. Dabei wurden die Fussgänger vom Auto erfasst.

Gemäss Angaben der Polizei bemerkte der Taxifahrer die Kollision. Er sei aber geflüchtet, ohne sich um die Personen zu kümmern. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

(SDA)