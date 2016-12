Taylor Swift überrascht 96-jährigen Fan zuhause

«Danke Taylor Swift, mein Opa hat sich so gefreut!»

It's a Christmas Miracle!!! Thank you @taylorswift13 . My grandpa was so excited!! pic.twitter.com/1bGlUys38b

Wenige Tage zuvor war der 96-Jährige aus dem US-Bundesstaat Missouri mit seiner Begeisterung für den jungen Popstar in lokalen Medien bekannt geworden. Trotz seines Alters sei er mit seinen Enkeln auf mehreren Konzerten gewesen.

Umringt von der aufgeregten Grossfamilie des betagten Fans spielte Swift auf einer Gitarre Akustikversionen ihrer Hits vor und liess sich von dem ehemaligen Soldaten Erinnerungen aus dem Weltkrieg zeigen. Rasch verbreiteten sich Fotos und Videos des Hausbesuchs, die jüngere Mitglieder seiner Grossfamilie in sozialen Medien gepostet hatten.

okay this is the last thing i'm posting. @taylorswift13 I still can't believe it!! pic.twitter.com/G5pfUpYaH6

— Landon (@Landon_Poore) December 26, 2016