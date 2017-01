TCS muss immer öfters helfen

Wegen des Wintereinbruchs hat der Touringclub Schweiz (TCS) alle Hände voll zu tun: Am vergangenen Wochenende sind 2,5 Mal so viele Anrufe eingegangen wie an sonstigen Wintertagen. (Archivbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/FRANCESCA AGOSTA

Zugefrorene Autotüren und -schlösser oder Batteriepannen: Wegen des Wintereinbruchs sind beim Touring Club Schweiz (TCS) alleine am vergangenen Wochenende über 7’300 Hilferufe eingegangen. Das sind 2,5 Mal so viele wie an sonstigen Wintertagen.