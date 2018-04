TCS lanciert den ersten Occasionstest

Für Occasionshändler bietet der TCS neu eine Zertifizierung an. (Symbolbild) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Wer ein gebrauchtes Auto verkaufen will, kann sich neuerdings in Emmen LU ein Gütesiegel des Touring Club der Schweiz (TCS) ausstellen lassen. Es ist der erste Test dieser Art in der Schweiz.