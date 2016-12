Team Canada im ersten Halbfinal gegen Minsk

Kanadischer Jubel nach Andrew Ebbetts Führungstreffer in der fünften Minute © KEYSTONE/SPENGLER CUP/MELANIE DUCHENE

Das Team Canada steht beim Spengler Cup in Davos in den Halbfinals. Die Kanadier bezwingen Mountfield Hradec Kralove in der ersten K.o.-Runde mit 5:1. Im dritten Spiel innert 48 Stunden war den Tschechen von Hradec Kralove die Müdigkeit anzumerken.