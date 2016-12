Nick Spaling (links) wird in der Altjahreswoche in Davos nicht für das Team Canada auflaufen können © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Das Team Canada muss laut der «Tribune de Genève» in der Altjahreswoche am Spengler Cup in Davos auf den verletzten Nick Spaling verzichten. Für den 28-jährigen Stürmer von Genève-Servette wäre es das Debüt am traditionsreichen Turnier gewesen.