«Team Vollgas» soll auch am Tschätteri geprügelt haben

Kurz vor halb elf Uhr am Samstagabend wurde der 53-jährige Wirt und der 54-jährige Koch des Tempel Imbiss in Oberriet von Fasnächtlern angegriffen. Auch als die beiden Männer am Boden lagen, wurde weiter auf sie eingeschlagen. Bei den Angreifern handelt es sich um Mitglieder der Fasnächtlergruppe «Team Vollgas», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Sie verwüsteten anschliessend das Inventar und verliessen den Imbiss. «Wie hoch der Sachschaden ist, können wir im Moment noch nicht sagen», sagt Gian-Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kapo St.Gallen. Den beiden Männern gehe es soweit gut. Sie mussten nicht ärztlich behandelt werden.

«Team Vollgas» in Oberriet bekannt

Nachdem das Team Vollgas im Imbiss wütete, gingen sie offenbar weiter an die Tschätteri-Nacht in Altstätten. Eine Augenzeugin sagt gegenüber TVO: «Ich habe Mitglieder des Team Vollgas erkannt, als es zu einer Schlägerei kam.» Personen aus dem Umfeld des «Team Vollgas» seien in der Region bekannt. Sie sollen schon früher in Schlägereien verwickelt gewesen – und auch auf Ausländer losgegangen sein. Das «Team Vollgas» war bereits am Samstagnachmittag am Oberrieter Fasnachtsumzug: «Das ‘Team Vollgas’ ist schon seit Jahren beim Umzug dabei», sagt Sonja Huber vom Blauring Oberriet, welches den Umzug organisiert. Sie hätten den Umzug um 16 Uhr verlassen. «Wir sind froh, ist an unserem Umzug nichts passiert.» Aufgefallen sei ihr nichts Spezielles.

Polizei bestätigt Schlägerei

Die Polizei bestätigt, dass in Altstätten in der Nacht auf Sonntag eine Schlägerei gemeldet wurde: «Als wir vor Ort eintrafen, war jedoch nichts mehr von der Schlägerei zu sehen», sagt Gian Andrea Rezzoli. Ob es sich um die gleichen Täter wie beim Vorfall im Imbiss handelt, kann die Polizei nicht bestätigen. Ihnen fehle im Moment die Spur zu den Mitgliedern des Team Vollgas. Deshalb bittet sie die Bevölkerung, sich zu melden, sollten sie etwas von den beiden Vorfällen mitbekommen haben (058-229-60-50).

Im Tempel Imbiss sind die Spuren vom Samstag noch immer zu sehen. Es werde im Moment aufgeräumt und der Betrieb weitergeführt, heisst es auf Anfrage.

(abl)