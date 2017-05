Teamchef erleidet Schlaganfall bei Aufstiegsfeier

Rapperswil-Jona steigt in die Challenge League auf. © Facebook/FCRJ1928

Der FC Rapperswil-Jona feierte am letzten Samstag seinen Aufstieg in die Challenge League. Mitten in der Feier machten sich der Präsident und der Teamchef allerdings rar. Dass die beiden notfallmässig in den Spital fuhren, kommt erst jetzt ans Licht.