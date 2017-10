Technische Panne bei Katy Perrys Konzert

«Dieses Ding klemmt. Was soll ich tun? Witze oder Geschichten erzählen? Einen weiteren Song singen? Ihr solltet die Handys rausholen, das ist ein YouTube-Moment», sagte Perry. Dieser Twitter-User befolgte ihren Rat:

Lol @katyperry's flying planet stage got stuck in Nashville and she had to jump into the crowd pic.twitter.com/p3aYrYlQbF

— Dave Paulson (@ItsDavePaulson) October 19, 2017