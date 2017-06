Teenager beweist Mut und überwältigt Dieb

Amun Mekkawy hat einen Mann am Stehlen gehindert. © TVO/Rahel Röthlin

Amun Mekkawy wollte am Montag bloss ein Paket bei der Post am Marktplatz in St.Gallen abgeben. Doch dann erwischte er einen Mann beim Stehlen und überwältigte diesen. Trotz vieler Komplimente sieht er sich nicht als Held.