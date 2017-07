Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Teile des Wohnblocks in Torre Annunziata bei Neapel waren am Freitagmorgen eingestürzt. © Keystone/AP ANSA/CIRO FUSCO

In Torre Annunziata in der Provinz Neapel sind Teile eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses eingestürzt. Helfer sind daran, nach Überlebenden zu suchen, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Freitag berichtete. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort.