Teilnahmebedingungen ZFF

Spiel / Modus

Das Spiel startet am Donnerstag, 21. September 2017 und dauert bis am Mittwoch, 27. September 2017. Jeder Teilnehmer, der am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss das Formular auf der Seite von FM1Today ausfüllen und abschicken. Am Mittwoch 27. September 2017 wird je ein zufällig ausgewählter Gewinner der Ticket-Verlosung von FM1Today per Mail über den Gewinn benachrichtigt. Löst die Person seinen Gewinn nicht ein, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn.

Für die Teilnahme an oben beschriebenem Gewinnspiel gelten folgende Bedingungen zwischen dem Teilnehmer und der Radio Ostschweiz AG, im Folgenden “FM1” genannt:

Aktionsdauer

Die Aktion beginnt am Donnerstag, 21. September 2017 und dauert bis am Mittwoch, 27. September 2017, 16.00 Uhr.

Gewinn / Aktionsinhalt

Der Gewinner des ZFF Premium Gala Package erhält:

Premium Tickets für eine Special Gala (für 2 Personen)

exklusive Tickets für den Green Carpet (für 2 Personen)

Popcorn und Softgetränke

ZFF Souvenir

Der Gewinner des Award Night VIP-Package erhält:

Tickets für die exklusive Award Night inkl. Afertparty

exklusiver Apero vor der Award Night Show

Modus

Jeder Teilnehmer muss das Formular auf der Seite von FM1Today ausfüllen und abschicken.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein, Österreich oder Deutschland hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter von FM1 und dem Zürich Film Festival und zugehörigen Unternehmen, sowie ihre Angehörigen. Sollte trotz des Ausschlusses eine Teilnahme erfolgen, ist eine «Ausschüttung» des Gewinns nicht möglich.

Datenspeicherung

Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel damit einverstanden, dass seine notwendigen persönlichen Daten wie Vorname, Name, Alter, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf elektronischen Datenträgern gespeichert und ggf. für Gewinnspielzwecke von FM1 verwendet werden dürfen. Der Teilnehmer sichert mit seiner Teilnahme ausserdem zu, dass alle von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäss sind.

Leistungsausschluss

Es wird der beschriebene Gewinn verlost. Weiterführende Leistungen sind nur dann im Gewinn inbegriffen, wenn diese in der Gewinnbeschreibung ausdrücklich benannt werden.

Teilnahmeausschluss

FM1 hat das Recht, Mitmachende von der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschliessen, wenn sie versuchen das Gewinnspiel oder den Teilnahmevorgang zu manipulieren oder gegen die Teilnahmebedingungen schuldhaft verstossen. Störung, Bedrohung und/oder Belästigung von Mitarbeitern von FM1 oder auch von anderen Teilnehmern an dem Gewinnspiel führen ebenfalls zum Ausschluss am Gewinnspiel. In solchen Fällen ist FM1 ausserdem berechtigt, Gewinne nachträglich abzuerkennen und ggf. zurückzufordern.

Haftungsausschluss

FM1 behält sich vor, ein Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder dessen Spielregeln künftig zu ändern. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt und/oder wenn das Gewinnspiel aus organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht fortgesetzt werden kann.

FM1 haftet nicht für falsche Aussagen im Rahmen des Gewinnspiels, es sei denn, FM1 handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.

Drittplattformen

Facebook, Apple, Google sowie andere 3. Plattformen dienen ausschliesslich zur Bewerbung des Gewinnspiels und stehen soweit nicht anders angegeben in keiner Verbindung mit dem Gewinnspiel und sind auch keine Sponsoren des Spiels.

Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.