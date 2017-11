T-Mobile US und Sprint beenden Verhandlungen

Die angedachte Fusion der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem amerikanischen Rivalen Sprint ist endgültig geplatzt. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA DPA/OLIVER BERG

Die angedachte milliardenschwere Mobilfunk-Hochzeit der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem amerikanischen Rivalen Sprint ist vom Tisch. Das teilten beide Unternehmen am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.