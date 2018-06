Telstra will 8000 Stellen streichen

Telstra CEO Andy Penn am Investorentag - 8000 Stellen sollen gestrichen werden. © KEYSTONE/EPA AAP/PETER RAE

Australiens grösste Telekommunikationsfirma, Telstra, will in den kommenden drei Jahren 8000 Stellen streichen – die meisten davon im Management. Zudem wolle Telstra in neue Technologie investieren, hiess es.