Tenor Jonas Kaufmann begeistert bei seinem Comeback in Paris

Nach einer längeren Zwangspause kann Tenor Jonas Kaufmann seine Stimmbänder wieder voll einsetzen, wie er am Mittwoch in Paris als Lohengrin bewiesen hat. (Archivbild) © KEYSTONE/AP dapd/SEBASTIAN WIDMANN

Startenor Jonas Kaufmann hat nach mehrmonatiger Pause in Paris erfolgreich sein Comeback gefeiert. Mit stürmischem Applaus und Bravos wurde der Münchner am Mittwochabend in der Opéra Bastille für seine Leistung in der Titelrolle von Wagners «Lohengrin» gefeiert.