Terrorgefahr beim Berliner Halbmarathon – Sechs Festnahmen

Nach der Amokfahrt von Münster war die Polizei in Berlin besonders aufmerksam (das Brandenburger Tor in einer Aufnahme vom 7. April 2018). © KEYSTONE/EPA/OMER MESSINGER

Aus Sorge vor einem Terroranschlag während des Halbmarathons in Berlin hat die Polizei am Sonntag in der Stadt sechs Verdächtige festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Laut Medien gehörte einer von ihnen zum Umfeld des Weihnachtsmarkt-Attentäters von 2016.