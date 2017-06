Terror stoppt Deutschlands grösstes Festival

Das wohl bekannteste Rockfestival Rock am Ring am Nürburgring bei Koblenz war begleitet von strengen Sicherheitsvorkehrungen. Es wurde am Freitag eröffnet, es werden bis zu 90 000 Besucher erwartet. Um 22.30 Uhr stand als Höhepunkt die Band Rammstein auf dem Programm. Insgesamt rund 85 Band hätten auftreten sollen. Am Freitagabend haben die Veranstalter das Festival wegen einer Terrorwarnung unterbrechen müssen. Die Festivalbesucher wurden gebeten, das Gelände ruhig zu verlassen und sich zum Campingplatz zu begehen.

Gemäss dem Onlineportal focus.de waren auf dem Festivalgelände folgende Lautsprecherdurchsagen zu hören: «Wegen einer terroristischen Bedrohungslage wird das Festival für heute abgebrochen. Wir hoffen, dass es morgen weiter geht. Bitte begebt euch zu den Ausgängen.»

Die Polizei in Koblenz hat mitgeteilt: «Hintergrund sind konkrete Hinweise, aufgrund derer eine terroristische Gefährdung nicht auszuschliessen ist. derzeit laufen Ermittlungen mit Hochdruck», wie focus.de schreibt. Die Polizei zeigte sich zufrieden über den Ablauf, wie diese mitteilte. Doch die Polizei weiss noch nicht, «wann wir das Gelände wieder freigeben»

In the process of evacuating 90,000 people from the Rock am Ring #Rar2017 field, everything is very calm pic.twitter.com/qEJJD7FIoV

— Rick Fulker (@rickfulker) 2. Juni 2017