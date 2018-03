Autopilot nach tödlichem Unfall im Fokus

Der zerstörte Tesla nach dem Unfall. (Archiv) © KEYSTONE/AP KTVU

Mögliche Fehlfunktionen beim Autopiloten rücken nach dem tödlichen Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug in Kalifornien in den Fokus. Der US-Konzern teilte am Freitagabend mit, vor dem Unfall sei das Assistenzsystem aktiviert worden.