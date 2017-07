Tesla bekommt erneut keine Bestnoten

Tesla verfehlt beim S die Bestnoten. Das Tesla Model 3, das auf dem Bild zu sehen ist, soll ab Freitag in Produktion. (Archiv) © KEYSTONE/EPA TESLA MOTORS/HANDOUT HANDOUT

Der US-Elektroautobauer Tesla hat erneut die Bestnote für sein Model S in einem Sicherheitstest verfehlt. Das unabhängige US-Prüflabor IISS erklärte am Donnerstag, die Sicherheitsgurte in dem Luxus-Auto seien zu lasch, um den Fahrer bei einem Unfall ausreichend zurückzuhalten.