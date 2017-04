Tesla mit Rekord-Auslieferungen im ersten Quartal

Rekord bei Tesla: Seit Jahresbeginn hat der Elektroautobauer rund 25'000 Neuwagen ausgeliefert. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal 2017 so viele Fahrzeuge an seine Kunden übergeben wie noch nie in der Firmengeschichte. Die Zahl der ausgelieferten Autos sprang um 69 Prozent auf den Rekordwert von 25’000, wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte.