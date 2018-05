Tesla mit Rekordverlust – Quartalszahlen aber über Erwartungen

Elektroauto-Hersteller Tesla weitet Quartalsverlust aus - der Geschäftsausblick besonders bei dem Hoffnungsträger-Produkt des Konzerns, Model 3, hellt sich allerdings auf. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

Tesla ist zum Jahresauftakt so tief in die roten Zahlen gefahren wie in noch keinem Quartal zuvor. In den ersten drei Monaten wuchs das Minus des Elektroauto-Herstellers auf fast 710 Millionen Dollar – mehr als das Doppelte des Verlusts aus dem Vorjahreszeitraum.