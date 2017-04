Tesla schliesst an Börse zum wertvollsten US-Autobauer GM auf

Tesla-Chef Elon Musk: Punkto Börsenwert hat Tesla zur US-Nummer Eins GM aufgeschlossen. Bei den Geschäftszahlen liegen jedoch Welten zwischen dem Neuling und dem Urgestein. (Archiv) © KEYSTONE/AP/MARCIO JOSE SANCHEZ

Tesla hat General Motors (GM) als wertvollsten US-Autobauer an der Börse eingeholt. Am Montag erreichte der Börsenwert der Firma von Starunternehmer Elon Musk 51 Milliarden Dollar und zog so mit GM gleich.Im frühen Handel hatte Tesla den US-Marktführer sogar kurzzeitig überholt.