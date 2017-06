Tessiner FDP setzt auf Einerkandidatur

Wer wird die Nachfolge von Aussenminister Didier Burkhalter antreten? Die FDP des Kantons Tessin will bald eine Kandidatur präsentieren. © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die FDP des Kantons Tessin will nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter vorschlagen. Interessierte können sich bis zum 10. Juli melden. Am 1. August will die Kantonalpartei ihr Einerticket präsentieren.