Teuerung in Japan legt vierten Monat in Folge zu

Wird die Kleidung für Geishas bald teurer? In Japan ist die Inflation den vierten Monat in Folge gestiegen. (Symbolbild)

Die Inflation in Japan hat den vierten Monat in Folge zugelegt. In der sogenannten Kernrate – also einschliesslich der Energiepreise, aber ohne die stark schwankenden Lebensmittelpreise – stiegen die Preise im April verglichen mit dem Vorjahr um 0,3 Prozent.