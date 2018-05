Teufen im tiefen Mittelalter

Der Teufener Frühlings-Jahrmarkt bietet, was ein klassischer Jahrmarkt halt so bietet: Autoscooter, ein Riesenrad, Schiessbuden. Doch neben dem «klassischen» Jahrmarkt gibt es heuer einen Mittelaltermarkt vor dem Zeughaus in Teufen.

Programm für 3- bis 99-Jährige

«Es ist ein buntes Spielprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein Spass für die ganze Familie», sagt Thomas Ortlieb, Leiter der Kinder- und Jugendarbeit Teufen. Die Kinder- und Jugendarbeit macht jedes Jahr beim Jahrmarkt mit. Dieses Jahr wollte man etwas anderes machen. Durch eine Bekanntschaft konnte Ortlieb die Leute von Caligatus Feleus anheuern, ein Verband von Mittelalterfreunden, die Mittelaltermärkte professionell durchführen. Dies in Teufen zum ersten Mal in der Ostschweiz.

Wettschiessen, Wache stehen, Pizza backen

Auch bekam Ortlieb Unterstützung von den Organisatoren der Appowila Highland Games. «So haben wir beispielsweise richtig schöne, grosse Zelte gestellt bekommen», so Ortlieb. Seit Januar haben Jugendliche zudem in einem Werkprojekt zwei Katapulte gebaut. «Jeden Mittwoch haben die Jugendlichen daran gearbeitet,» sagt er. Damit werde ein Wettschiessen durchgeführt. Die Jugendlichen stehen zudem als Torwächter beim Eingang in Einsatz, oder auch als Pizzabäcker: Die Jugendarbeit hat einen Holzofen organisiert.

Spass für alle

«Es soll aber nicht nur Konsum sein. Wir bieten viele Aktivitäten zum Mitmachen oder Selbermachen an», so Ortlieb. Zum Beispiel können Kinder im Märchenzelt die Geschichten selber mitgestalten. Oder sie können auch eine Sandburg für einen Drachen bauen. «Jeder soll Spass haben.»

Die Jugendlichen seien von Anfang an voll begeistert gewesen. «Wir haben schnell Rückmeldungen von der Pfadi wie auch Cevi und Blauring erhalten, dass sie gerne mitmachen würden. Die Kinder finden es cool, in Rüstungen herumzulaufen», sagt er. «Alle die Lust haben, können mitmachen.»

Am Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr. Es gibt am Abend ein Livekonzert, die Festwirtschaft ist bis 01:00 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist der Markt von 09:00 bis 18:00 geöffnet. Bahnen und Buden bleiben bis 19 Uhr in Betrieb. Weitere Infos findest du hier

(lak)