Eine böse Überraschung erlebte eine Autolenkerin, als sie am Freitagabend kurz vor 23 Uhr mit ihrem Auto losfahren wollte. Unbekannte hatten an der Sonnenstrasse in St.Gallen einen Transportanhänger an die Anhängerkupplung ihres Wagens montiert. Dies hatte sie in der Dunkelheit nicht bemerkt. Beim Ausfahren aus dem Parkfeld streifte der Anhänger ein parkiertes Auto. Wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt, kam es dabei zu leichten Beschädigungen.

(red.)