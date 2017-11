Texas-Angreifer vor fünf Jahren aus Psychiatrie ausgebrochen

Das FBI untersucht den Tatort der Bluttat in Sutherland Springs in Texas. Berichten zufolge entkam der Angreifer vor 5 Jahren aus einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. Er galt als gefährlich. © KEYSTONE/EPA/LARRY W. SMITH

Der 26-Jährige, der am Sonntag in einer texanischen Kirche ein Blutbad angerichtete, ist laut einem Medienbericht bereits vor einigen Jahren in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden und dort ausgebrochen.