Thailands Militärregierung kündigt Wahl im November 2018 an

Als Armeechef putschte sich Prayut Chan-o-cha an die Macht. Nach über vier Jahren will er nun erstmals Neuwahlen durchführen. © KEYSTONE/EPA/NARONG SANGNAK

Die Militärregierung in Thailand hat für das kommende Jahr Wahlen angekündigt. Im November 2018 werde gewählt, sagte Junta-Chef Prayut Chan-O-Cha am Dienstag in Bangkok.