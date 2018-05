Thal: Beschuldigter ausser Lebensgefahr

Der mutmassliche Täter befinde sich noch in Spitalpflege, sei aber ausser Lebensgefahr, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. «Die Befragung wird, sofern es sein Zustand zulässt, in nächster Zeit stattfinden», heisst es in der Mitteilung. Die Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat seien im Gange. Ermittler seien dabei, Spuren auszuwerten. Weitere Erkenntnisse zum mutmasslichen Beziehungsdelikt gibt es bislang nicht, so die Polizei weiter.

Am Mittwochmorgen wurde eine 44-jährige Schweizerin in einem Mehrfamilienhaus in Thal Opfer eines Tötungsdeliktes. Der Beschuldigte, ein 50-jähriger Deutscher, wurde mit schweren Schnittverletzungen ins Spital gebracht.

(Kapo SG/red.)