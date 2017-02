Thal: Vor Kontrolle geflüchtet und Polizist verletzt

Am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen auf der Autobahnausfahrt Thal ein Fahrzeug. Da der Fahrer einen falschen Führerausweis vorwies, entschieden sich die Beamten, das Fahrzeug zur genaueren Überprüfung mit auf den Polizeiposten Thal zu nehmen. Dabei verliess der Beifahrer unvermittelt das Fahrzeug und flüchtete zu Fuss. Der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und gab Gas, wobei ein Polizist angefahren und leicht verletzt wurde, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Anschliessend flüchtete der Fahrer in Richtung Rheineck und prallte in Thal in eine Böschung. Er flüchtete zu Fuss weiter. Dabei verletzte er sich nach einem Sprung an beiden Füssen. Im Auto der Festgenommenen konnte die Kantonspolizei mehrere hundert Gramm Marihuana sowie zwei Pfeffersprays feststellen. Der 28-jährige kroatische Fahrer sowie sein 35-jährige mazedonischer Beifahrer wurden festgenommen.

(red)