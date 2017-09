«The Hitman’s Bodyguard» übernimmt Spitze

Samuel L. Jackson (l) und Ryan Reynolds spielen die Hauptrollen in "The Hitman's Bodyguard". Die Action-Komödie zog am Wochenende vom 31. August bis 3. September 2017 am meisten Filmfans in die Deutschschweizer Kinos. (Archiv) © Keystone/AP Lionsgate/JACK ENGLISH

Mit deutlichem Abstand auf «Despicable Me 3» und «Annabelle: Creation» hat «The Hitman’s Bodyguard» am Wochenende das Rennen an den Deutschschweizer Kinokassen für sich entschieden.